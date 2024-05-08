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Güncel
İHA 08.05.2024 11:06

Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

Erzincan’da Vali Hamza Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un yönetiminde 6 ay boyunca süren takibin ardından uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda 42 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Erzincan merkezli uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 6 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonunda Vali Hamza Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un yönetiminde Erzincan merkezli Erzurum ve İstanbul illerinde şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 bin 871 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 33 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, uyuşturucu maddeler ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 49 bin 290 TL ele geçirildi.

Toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 firari şahıs ise hala aranıyor.

Operasyonla ilgili tahkikat devam ederken Vali Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, başta KOM ve Narkotik Şube Müdürü Mustafa Aktan olmak üzere ekibine teşekkür ederek başarılarının devamını dilediler. 

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