Erzurum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Araştırmalarda şüphelilerin, düzensiz göçmenleri sınır illerden Erzurum'a getirip "sahte uluslararası koruma başvurusu ile yol izin belgesi" düzenleyip farklı araç ve yöntemlerle buradan batı illerine sevk ettiğine dair bilgi alan ekipler, planlı çalışma başlattı.

Ekipler, farklı tarihlerde yaptıkları çalışmalarda 29 düzensiz göçmeni yakaladı, olaylarda kullanılan 2 araca el koydu.

Düzensiz göçmenlere söz konusu belgeleri düzenleyen ve batı illerine sevkini gerçekleştiren 3'ü Türk, biri Pakistan uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden biri Pakistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı, ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.