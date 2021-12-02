Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 04:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ve Ardahan'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Erzurum ve Ardahan'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Erzurum'da dün başlayıp gece saatlerine kadar süren fırtına, sabah yerini kar yağışına bıraktı.
Aniden bastıran kar, kısa sürede kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Halen yoğun şekilde devam eden yağış sebebiyle, sabah işe gitmek için evden çıkanlar ve sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.
Ardahan'da da gece yağan sağanağın ardından, sabah kar yağışı başladı.
Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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