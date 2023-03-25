Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ve Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde ölenler anısına binlerce fidan dikildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi kampüsünde düzenlenen fidan dikim töreninde Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, dikilen fidanlara depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin verildiğini aktardı.

Orman İşletme Müdür Vekili Adem Erdal da 'Bir Fidan Bir Umut' sloganı ile deprem şehitleri anısına fidan dikerek hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, Arabacı ve beraberindeki protokol mensupları, depremzede aileler ile birlikte oluşturulan alana fidan dikti.

Düzenlenen program kapsamında deprem şehitleri anısına bin fidan toprakla buluşturuldu ve katılımcılara da 500 sarıcam fidanı hediye edildi.