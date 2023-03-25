Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 05:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan araçta toplam 4 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele” çerçevesinde bir araca operasyon düzenledi.
Araçta arama yapan ekipler 11 paket halinde 3 kilo 650 gram skunk maddesi ve 1 paket halinde 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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