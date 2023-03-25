Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele” çerçevesinde bir araca operasyon düzenledi.

Araçta arama yapan ekipler 11 paket halinde 3 kilo 650 gram skunk maddesi ve 1 paket halinde 500 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.