Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akaryakıt tankerine çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin akaryakıt tankerine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.T. idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Fakülte Kavşağı'nda sollamak istediği Z.Ö. yönetimindeki akaryakıt tankerine çarparak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan T.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası Akaryakıt
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