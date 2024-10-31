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Güncel
AA 31.10.2024 10:37

Erzincan'da Valilik girişimiyle 1500 üniversite ve lise öğrencisine burs verildi

Erzincan'da eğitim gören 1500 üniversite ve lise öğrencisine Valilik girişimiyle Erzincan Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyeti ve hayırsever iş insanların desteği ile burs verildi.

Erzincan'da Valilik girişimiyle 1500 üniversite ve lise öğrencisine burs verildi

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki programda öğrencilere verilen destekleri anlattı:

"Biz organize sanayi müteşebbis heyeti olarak arkadaşlara burs konusunu açtığım zaman 'Siz nasıl derseniz' diyerek hiç terettüp etmeden desteklediler. Sevgili gençler siz mutlu olursanız, bu şehirdeki herkes mutlu olur. Siz, her çağda dünyayı dönüştüren, yeniliğin ve değişimin en güçlü temsilcilerisiniz. Sizlerin gayretleriyle daha iyi bir geleceğe yürüdüğümüze inanıyoruz. Başarıyı ve sevgiyi paylaşın, birbirinize destek olun. Birbirimize destek oldukça, birbirimizin başarısından mutlu oldukça ve birbirimizi sevdikçe başarılar daha anlamlı olur."

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise öğrencilerin çok güzel bir şehirde ve üniversitede kendilerini daima destekleyen vali ve belediye başkanı, kurum amirlerin sayesinde keyifli bir eğitim ve öğretim dönemi geçirdiklerini söyledi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu da hayata geçirilen burs programının yalnızca bir maddi destek olmadığını, bunun aynı zamanda geleceğe umutla bakmayı sağlayan bir dayanışma örneği olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından EBYÜ Öğrenci Kulüpleri tarafından kurulan stantları gezen Vali Aydoğdu, öğrencilerle süre sohbet ederek isteklerini dinledi.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Erzincan Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyeti, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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