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Güncel
AA 28.09.2024 14:44

Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında M.Ö'nün ikametinde yaptığı aramada 252,33 gram esrar ele geçirdi ve şüphelinin ikametinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

M.Ö. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti " suçundan, F.D. ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Erzincan Uyuşturucu
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