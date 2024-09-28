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Güncel
AA 28.09.2024 14:18

Yozgat Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Yozgat Şeker Fabrikasında 2024-2025 yılı pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı.

Yozgat Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Sorgun ilçesindeki Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Sezai Doğan, kampanya döneminde 390 bin ton pancar alımının hedeflendiğini açıkladı.

2023-2024 kampanya döneminde faaliyette bulunan şeker fabrikaları ile hem pancar hem de şeker üretiminde son 25 yılın zirvesine ulaştığını belirten Doğan, "1998 yılından bu yana ortalama 155 günlük en uzun kampanya dönemini başarıyla tamamladık. 2024-2025 kampanya döneminde Türk Şeker fabrikalarında toplam 7 milyon ton pancar işlenerek yaklaşık 950 bin ton şeker üretilecek. Ortalama 114 gün sürmesi bekleyen üretim kampanyasının 2024 yılı eylül ayında başlayıp 2025 yılı şubat ayının ortasına bitirilmesi planlanmakta." dedi.

Yozgat Şeker Fabrikasında 2 Ekim'de şeker üretimine başlanacağını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Üretim döneminin yaklaşık 99 gün sürmesi planlanmaktadır. Yozgat Şeker Fabrikasında 2024-2025 kampanya döneminde 105 köyde 2768 üretici tarafından 66 bin 600 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapılmış olup 390 bin ton pancar üretimi beklenmektedir. Kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikasında 375 bin ton pancar işlenerek yaklaşık 53 bin 500 ton şeker üretileceği ve ayrıca 16 bin ton melas, yaklaşık 113 bin ton yaş pancar posası elde edileceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde sözleşmeli tarım sözcüsü ve tarıma dayalı ilk sanayi kuruluşlarından olan Türk Şeker hem bulunduğu yörelerin hem de ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır."

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Kürşat Arslan ise pancar alım kampanyasının başladığını belirterek, "Çiftçilerimizin bir yıllık toprağa tohum saçarak, fide dikerek, çapalayarak, sulayarak alın teri dökerek bereketi paraya dönüşebilen bir günde buradayız. 2024-2025 pancar alım kampanyasının başta ülkemiz olmak üzere Yozgat’ımıza, Sorgun’umuza ve çiftçilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikasına pancar getiren ilk 4 çiftçiye hediyelerin verilmesinin ardından kesilen kurban ile kampanya dönemi başlarken, kampanyanın ilk gününde Yozgat Şeker Fabrikası sahaları önünde çiftçiler uzun kuyruk oluşturdu.

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