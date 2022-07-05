Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Esence Dağı eteklerinde K.Ö'ye ait büyükbaş hayvanlardan biri bölgenin sulama suyunun toplandığı havuza düştü.
Hayvanı havuzdan kendi imkanlarıyla çıkaramayan K.Ö, jandarma ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, bölgeye getirdikleri iş makinesi ve halat yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarttı.
Etiketler: Erzincan Hayvancılık
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