İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 14 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



“Kar yağışı devam edecek”



Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum'un kuzey doğusu ile Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



Çığ, buzlanma ve don uyarısı



Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, gün boyu buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Rüzgarın sabah saatleririnden itibaren Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.