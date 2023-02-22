Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafriyat kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Eskibedir köyü yakınlarında A.T. yönetimindeki hafriyat kamyonu lastik kısmından yanmaya başladı.
Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Etiketler: Kırklareli Yangın
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