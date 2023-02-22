Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden gelen 114 kişi Düzce'de KYK yurduna yerleştirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 114 depremzede, Düzce'deki Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken birçok depremzedeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınma imkanı sağlanıyor.
Ankara'dan ve farklı noktalardan otobüsle Düzce'ye getirilen 114 depremzede daha Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşti.
Kentte yeni gelenlerle birlikte 3 bin 207'si yakınlarının yanında, 70'i öğretmenevlerinde, 508'i KYK yurtlarında, 67'si oteller ve apartlarda olmak üzere toplamda 3 bin 852 depremzede misafir ediliyor.
Etiketler: Deprem Düzce Kahramanmaraş
Son Haberler
- 16:53
- 16:41
- 16:37
- 16:23
- 16:13
Sıradaki Haber
Elazığ’da jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz