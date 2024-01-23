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Güncel
AA 23.01.2024 12:56

Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Erzincan düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Uygulama Noktası'nda durdurdukları araçta, dedektör köpeği 'Hera'nın desteği ile yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 900 paket sigara ve 240 paket tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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