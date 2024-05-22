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Güncel
AA 22.05.2024 12:01

Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan genelinde kaçakçılığın önlenmesi, faillerin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

1 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda şüpheli Ö.D’nin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, M.K’ye ait olduğu değerlendirilen kaçak 49 bin doldurulmuş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

Erzincan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K’nin işlemleri sürüyor.

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