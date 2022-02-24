Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 18 ekip ve yaklaşık 45 personelin katılımıyla son bir haftada kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.

Uygulamalarda 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.