Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen 10 kişiyi yakaladı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 18 ekip ve yaklaşık 45 personelin katılımıyla son bir haftada kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.
Uygulamalarda 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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