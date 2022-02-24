Çorum’un Kargı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Kargı Dereköy olan ve yerin 7 kilometre altında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çevre ilçe ve köylerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.