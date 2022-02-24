Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’un Kargı ilçesinde deprem
[Fotoğraf:AA]
Çorum’un Kargı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Çorum’un Kargı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Kargı Dereköy olan ve yerin 7 kilometre altında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Çevre ilçe ve köylerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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