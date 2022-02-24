Büyük Sarıkaya köyündeki programa, Bahşılı Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, İl Kültü ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulur, muhtar Cemal Karayel ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu İl Temsilcisi Özgür Dönmez katıldı.

Kaymakam Yıldız, yaptığı konuşmada, ilçenin unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün ortaya çıkarılması adına güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini söyledi.

Konfederasyonu İl Temsilcisi Özgür Dönmez ise temsilcilik olarak Kırıkkale'nin saklı kalmış ve unutulmuş lezzetlerini keşfettiklerini belirtti.

Konfederasyonun İstanbul'da organize edeceği Dünya Aşçılar Olimpiyatları'nda Kırıkkale'mizin yöresel lezzetlerini tanıtmak için çalıştıklarını aktaran Dönmez, "Büyük Sarıkaya köyünün tomaz peyniri, tereyağlı mercimekli bulgur pilavı, organik balı ve vali kebabını tatma fırsatı bulduk. Yetkililerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.