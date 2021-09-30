Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon yan yattı
Erzincan'da ev eşyası taşıyan kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinden kent merkezine ev eşyası taşıyan Y.Ç. idaresindeki kamyon, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Mahallesi Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kazada kamyonda bulunan aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedbir amaçlı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen aile taburcu edildi.
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