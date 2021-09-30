Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda bir zanlının evinde tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 469 sikke, 1 şarjörlü av tüfeği ve 2 boş şarjör, 50 av tüfeği fişeği ve 1 kurusıkı tabanca ile tabancaya ait 1 boş şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.