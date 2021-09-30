Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yangın çıkan tek katlı evde büyük hasar oluştu.
Çokköy'de Mustafa Meşe'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada yakındaki bahçede çalışan Meşe ailesi, evden duman yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Büyük bölümü yanan ev kullanılamaz hale geldi.
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