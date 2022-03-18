Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 18.03.2022 cuma bir gün süre ile ilimizde, üniversitemiz dâhil tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.