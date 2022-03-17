Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı...
İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Okullar, 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi.
Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2022
⏰20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:
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Etiketler: İstanbul İstanbul Valiliği Kar Yağışı Meteoroloji Son Dakika
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