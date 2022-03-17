İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Okullar, 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık.



⏰20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:

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