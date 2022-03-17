Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
17 Mart 2022 koronavirüs tablosu…Bugünkü vaka sayısı
Son 24 saatte 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi, 101 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 619 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 319 bin 260 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26 olarak kayda geçti.
[Vaka sayısı 21 bin 354]
Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 377 bin 975'e yükseldi.
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