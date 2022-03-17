Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 319 bin 260 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26 olarak kayda geçti.

[Vaka sayısı 21 bin 354]

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 377 bin 975'e yükseldi.