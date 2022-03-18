Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, kent kısmen beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Aksaray’ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı gece yarısı kent merkezinde de etkili oldu.

Son 30 yılda Mart ayının en yoğun kar yağışını alan Aksaray’da kentin bazı kesimleri beyaza büründü. Aralıklarla devam eden kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisinin artacağı Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından duyurulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyi gördü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent merkezinde görev aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının belli aralıklarla 2 gün daha devam edebileceğini tahmin ettiklerini duyurdu. Mart ayında Aksaray’da ilk defa kar yağışı ile karşılaştığını belirten Çetin Karacaer (23), “Mart ayında karın yağdığını görmek çok güzel bir şey, atalarımızın da dediği gibi Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Bu sene Aksaray’da etkili bir kar yağışı oldu. Son 30-35 senenin büyüklerimizin de dediğine göre fazlasında bir kar yağışı oldu. Aksaraylılar için güzel oldu kar yağışı, çiftçilerimiz içinde çok güzel oldu” dedi.