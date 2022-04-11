Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kız yurdu çevresindeki demir parmaklıklara sıkışan köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, demir parmakları kesip köpeği kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, bölgeden uzaklaştı.
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