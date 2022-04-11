Yaklaşık 20 dönümlük araziye yapılan ve 4 bin metrekarelik tarımsal alanı sulama kapasitesine sahip olacak göletle, Çatalsöğüt ve Ünlükaya mahallelerine hizmet verilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Bektaş, gölet inşaatını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, son günlerde eriyen kar suları ve sağanakla göletin hızla dolduğunu belirterek, "Gölet ekibimiz buradaki çalışmalarını birkaç gün daha sürdürüp buradan çıkacak. İlçemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e bu imkanları bize sağladığı için teşekkür ederiz." dedi.

Çatalsöğüt Mahalle Muhtarı Süleyman Korkmaz da göletin mahallelerine ekonomik anlamda büyük getiri sağlayacağını anlatarak, "Buradan gurbette yaşayan tüm köylülerime sesleniyorum. Gelin arazilerinizi ekin ve biçin." ifadesini kullandı.