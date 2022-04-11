Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hak sahiplerine 11 Nisan'a kadar verilen tahliye süresinin sona ermesiyle ekipler, yıkım çalışmasını başlatmak üzere Çomar Barajı havzasına gitti.

Yıkım öncesinde mülkleri kontrol ederek, değerli malzemelerin zarar verilmeden sökülmesi için hak sahiplerine yardım eden ekipler, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapıları yıkmaya başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da baraj havzasına giderek, çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağbat, belediye olarak su havzalarındaki kaçak yapılaşmayı sona erdirmede kararlı olduklarını bildirdi.

Çomar Barajı havzasına inşa edilen kaçak yapıların yıkılması için bütün yasal sürecin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine 11 Nisan'a kadar ilave süre tanıdıklarını hatırlatan Yağbat, ilave sürenin de dolmasıyla çalışmalara başladıklarını anlattı.

Çomar Barajı'nın, kuraklıkla mücadele eden Çorum'un önemli su kaynaklarından olduğuna dikkati çeken Yağbat, şunları kaydetti:

"Son yıllarda şehrimizin yaşadığı kuraklık nedeniyle buradaki suyun da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Biz geçtiğimiz sene en son noktasına kadar buradan şehrimize içme suyu teminini sağladık. Son yağışlarla birlikte Çomar Barajı’nda ciddi bir su rezervi oluşmaya başladı. Burası şehrimizin su yönetimi açısından gözden çıkarabileceğimiz bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapılaşmaya müsaade etmemiz asla söz konusu olamaz. Yasal mevzuat ve hukuk çerçevesinde bu bölgede ve şehrin diğer bölgelerinde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Çorum Belediyesi, Çomar Barajı havasına yapılan kaçak yapıların yıkılması için yasal süreç başlatmış, sürecin tamamlanmasının ardından ekipler 31 Mart'ta yapıları yıkmak üzere bölgeye gitmiş, hak sahiplerine talepleri üzerine 11 Nisan'a kadar ilave süre tanınmıştı.