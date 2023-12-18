Erzincan'da "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda dün başlayan çalıştaya, çok sayıda akademisyen, kamu görevlisi ve sivil toplum ile sektör temsilcisi katıldı.

Çalıştayda tarım ve hayvancılık, kültür, turizm, doğa sporları, sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim, gençlik, aile ve deprem bilinci gibi konular ele alındı.

Beş oturum halinde iki gün süren çalıştayda, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Erzincan’da önemli bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

Çalıştayın Erzincan’ın zengin potansiyelinin daha iyi tanınmasına katkı sunacağını belirten Aydoğdu, "Yerel dinamiklerimizi keşfetme fırsatı verecek bu çalıştayın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" dedi.