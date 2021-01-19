Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 34 kişiye para cezası uygulandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.
Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.
Denetimlerde, 26 kişiye kısıtlamaya rağmen sokağa çıktıkları için para cezası kesildi.
Ayrıca, Ordu Caddesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisini alan Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri 8 kişiye de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 32 bin lira para cezası uyguladı
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