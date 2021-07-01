Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'nde bulunan bir binanın asansörüne 3 kişi bindi. Hareket eden asansör bir süre sonra aniden durdu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile asansör firmasının görevlileri binaya geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince kontrolden geçirilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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