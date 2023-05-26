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Güncel
AA 26.05.2023 12:58

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesindeki üs bölgelerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesinde bulunan üs bölgelerinde incelemeler yaptı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesindeki üs bölgelerini ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Kemah Kaymakamı Ümit Gürsançtı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile yol uygulama noktası ile ilçede bulunan üs noktalarını ziyaret etti.

İlçede bulunan 1600 rakımlı dağlardaki mevzileri gezen ve buradaki güvenlik güçleriyle bir süre görüşen Makas, Mehmetçik'ten kullandıkları araçlar ile bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"Askerimize, polisimize, jandarmamıza, korucularımıza başarı ve kolaylıklar diliyorum"

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sınır dışında ve içerisinde güvenlik güçleri tarafından başarılı operasyonlar yapıldığını belirten Makas, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin selameti için kar kış, yağmur çamur, gece gündüz demeden, 24 saat gözünüzü kırpmadan her zaman ayaktasınız. Askerimize, polisimize, jandarmamıza, korucularımıza başarı ve kolaylıklar diliyorum. Allah'ım sizlere güç kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

Vali Makas, yaptığı ziyaretler esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

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