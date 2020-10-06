Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ve Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ile tarlada pancar hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Bu yıl ki hasadın verimiyle ilgili üreticilerden bilgi alan Vali Makas, traktörle bir süre şeker pancarı hasadı yaptı.

Vali Makas, geçen yıla oranla şeker pancarı üretiminin yaklaşık iki kat arttığını belirterek, sulama sıkıntısını da önümüzdeki sezon gidereceklerini dile getirdi.

Öte yandan il merkezinde bu yıl toplamda 30 bin dekar alanda 170 bin ton pancar üretimi bekleniyor.