Haber Giriş: Kaynak: AA
Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada araçta 7 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün sorgusunun ardından ekiplerce bir evde yapılan aramada da 15 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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