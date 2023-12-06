Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.12.2023 10:09

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görme engellilerin yaşantısını deneyimledi

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, gözlerine bandaj takıp "empati parkuru"nda beyaz bastonla yürüdü.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görme engellilerin yaşantısını deneyimledi
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu burada yaptığı konuşmada , insanların hayatın her saniyesinde bir engelli adayı olduğunu söyledi.

Asıl engelin insanın kendi kendine çizdiği duvarlar olduğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Engel dediğimizde herkesin aklına genel olarak vücudunun veya beyninin belli fonksiyonlarını kullanamamak geliyor ne yazık ki. Ama asıl engelin aslında insanın kendi kendine çizdiği duvarlar olduğunu unutuyoruz. Bu duvarlar insanı tüm yaşanabilir ihtimallerden ve hayatlardan alıkoymak için inşa edilmiş duvarlardır. Kimse farkında olmadan bu duvarları uzun uzadıya örmeye devam ediyor. Sanki bu duvarlar ne kadar sağlam ve yüksek olursa, insan da kendini o kadar güvende tutabilecekmiş gibi davranıyor."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise 3 Aralık'ın engellilere yönelik farkındalığın ve toplumsal bilincin arıtılması için önemli olduğunu söyledi. Karaman, "Sadece bir gün değil, her gün engelli vatandaşlarımızı hatırlatacak ve onların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri sunmak sosyal devletin en temel görevidir. Devletimiz sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve özel sektör el ele vererek fiziksel engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki herkes engelli adayıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından özel eğitim okulu öğrencileri gösteri yaptı.

Vali Aydoğdu ve Milletvekili Karaman, daha sonra kongre merkezi içerisinde oluşturulan, "empati parkuru"nda beyaz baston yardımıyla yürüdü.

Çevresindekilerden de yardım alan Aydoğdu ve Karaman, parkur sonunda merdiven çıkarak yürüyüşü tamamladı.

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Artvin Valisi Ünsal esnafı ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 16 bin 248'e yükseldi
10:41
Kapıkule'de 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
10:27
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi
10:25
Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolar
10:25
İstanbul'da çakar lambalı hırsızlara operasyon
10:26
İETT otobüsünde biber gazı sıktı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
Edirne'de kuzeydeki tarım arazilerini suyla buluşturacak Büyüköğünlü Göleti su tutmaya başladı
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ