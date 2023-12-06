Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görme engellilerin yaşantısını deneyimledi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu burada yaptığı konuşmada , insanların hayatın her saniyesinde bir engelli adayı olduğunu söyledi.

Asıl engelin insanın kendi kendine çizdiği duvarlar olduğunu ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Engel dediğimizde herkesin aklına genel olarak vücudunun veya beyninin belli fonksiyonlarını kullanamamak geliyor ne yazık ki. Ama asıl engelin aslında insanın kendi kendine çizdiği duvarlar olduğunu unutuyoruz. Bu duvarlar insanı tüm yaşanabilir ihtimallerden ve hayatlardan alıkoymak için inşa edilmiş duvarlardır. Kimse farkında olmadan bu duvarları uzun uzadıya örmeye devam ediyor. Sanki bu duvarlar ne kadar sağlam ve yüksek olursa, insan da kendini o kadar güvende tutabilecekmiş gibi davranıyor."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise 3 Aralık'ın engellilere yönelik farkındalığın ve toplumsal bilincin arıtılması için önemli olduğunu söyledi. Karaman, "Sadece bir gün değil, her gün engelli vatandaşlarımızı hatırlatacak ve onların yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri sunmak sosyal devletin en temel görevidir. Devletimiz sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve özel sektör el ele vererek fiziksel engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki herkes engelli adayıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından özel eğitim okulu öğrencileri gösteri yaptı.

Vali Aydoğdu ve Milletvekili Karaman, daha sonra kongre merkezi içerisinde oluşturulan, "empati parkuru"nda beyaz baston yardımıyla yürüdü.

Çevresindekilerden de yardım alan Aydoğdu ve Karaman, parkur sonunda merdiven çıkarak yürüyüşü tamamladı.