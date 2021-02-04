Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ergene Nehri'ndeki taşkın riski 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Nehrin debisi düne göre saniyede 83 metreküp artarak 404 metreküpe çıktı.
Devlet Su İşleri (DSİ), Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "turuncu"dan "kırmızı"ya yükseltti.
Nehrin debisi düne göre 83 metreküp/saniye artışla saniyede 404 metreküp akışa çıktı.
Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.
Pavli Panayır alanı su altında
Nehrin taşması sonucu Kırklareli'ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde bulunan "Pavli Panayır Alanı"da su altında kaldı, taşkın suları panayır alanındaki sosyal tesislere girdi.
Nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle nehre yakın tarım arazileri de suyla doldu.
Etiketler: DSİ
Son Haberler
- 15:50
- 15:44
- 15:45
- 15:42
- 15:46
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu yaralayan zanlı, saklandığı ahırda yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz