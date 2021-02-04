Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler ile İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat'ı ziyaret etti.

Temiz, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğümüze Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği'miz hayırlı olsun. Büromuz sadece Dinar'a değil, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerine de hizmet verecek. Büroda 6 polis memurumuz görev yapacak." ifadesini kullandı.

İlçe Kaymakamı Kapankaya da Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliğinin sadece uyuşturucu ile mücadele konularını ele alacağından dolayı çok güzel işler başaracağını ifade etti.