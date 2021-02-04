Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de kayıp üniversite öğrencisi genç için arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç için arama çalışması başlatıldı.
Çanakkale'de alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocaköy köyünde ailesiyle yaşayan üniversite öğrencisi Kaan Şimşek (23), dün akşam sitenin bahçesindeki sahada basketbol oynamak üzere çıktı.
Akşam eve dönmeyen çocuklarının durumundan şüphelenen baba Mükremin ile anne Nadire Şimşek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine Kaan Şimşek'in en son görüldüğü bölgede, jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şimşek'in telefonun açık olduğu ancak aramalara cevap vermediği öğrenildi.
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