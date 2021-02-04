Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yarbaşı Belediyesi 30 dönüme 4 bin lavanta ekti
[Fotoğraf: AA]
Yarbaşı Belediyesi tarafından 30 dönüme 4 bin lavanta ekildi.
Tarla ekim etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, ekilen lavantalarla hem Yarbaşı'nın çehresinin değişeceğini hem de bölgenin lavanta kokacağını söyledi.
Lavantaların belediyeye gelir olarak döneceğini aktaran Kaynar, "Hem görsel olarak hem de beldemizin tanıtımını yapmak amacıyla böyle bir projeyi başlattık. Daha önce zeytin fidanları dikmiş ve bu zeytinlerden elde edeceğimiz parayı öğrencilerimize burs olarak vereceğimizi söylemiştik. Bu lavantaları da aynı amaçla kullanmayı düşünüyoruz. Beldemize hayırlı olsun." diye konuştu.
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