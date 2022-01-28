Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes “Dünyanın En İyi Kayak Merkezi” yarışmasında finalde
[Fotoğraf: AA]
Kayseri’nin kış turizminde önemli bir yere sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, Dünya çapında düzenlenen "2022 Dünyanın En İyi Kayak Merkezi" yarışmasında finale kaldı.
Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere'de bulunan kayak sitelerinden "go4ski.com"un her yıl Avrupa'daki seçkin kayak merkezleri arasında düzenlediği "2022 Dünyanın En İyi Kayak Merkezi" yarışmasında finale kaldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin sosyal medya ağı üzerinden çevrimiçi düzenlenen yarışmaya Türkiye'den seçilen tek kayak merkezi olduğunu söyledi.
Oylama 31 Ocak'ta yapılacak
Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında ki kayak merkezlerini geride bırakarak, finalde İtalya'daki Livingo ile karşılaşacak.
Büyükkılıç, oylamanın 31 Ocak Pazartesi günü "http://go4ski.com"un sosyal medya hesaplarından yapılacağını, Türkiye'nin değerine sahip çıkmak isteyenlerin oy kullanabileceğini aktardı.
Etiketler: Kayseri Kış Turizmi
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