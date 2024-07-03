Epilepsi hastası, evinden ambulans helikopterle alındı

Osman Sırtıkara, sabah saatlerinde Alan köyü Erikçayırı mevkisindeki dağlık alanda epilepsi nöbeti geçirdi.
Çevrede bulunanlar hemen 112 Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bunun üzerine Tokat Ambulans Servisi Başhekimliğince bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, arazinin engebeli olması nedeniyle Sırtıkara'nın yanına, son birkaç kilometreyi yürüyerek ulaşabildi.
Sırtıkara, bölgede ilk müdahalenin yapılmasının ardından gönderilen ambulans helikopterle alınarak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.