Sıcaktan bunalan vatandaş hem kendini hem kuşları serinletiyor

Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi’nde yaşayan esnaf Mehmet Yalçın, sıcaktan bunalınca eline aldığı hortum ile serinlemeye çalıştı.

Doğadaki yaban kumru ve serçeleri de sulayan Yalçın, çevreye hayvanlar için yem ve su bırakılmasını istedi.

Kuşlar su birikintilerinde hem su içti hem de serinledi.

Sıcak havalarla mücadele eden Yalçın, “Kahramanmaraş’ta havalar çok sıcak. Bir nebze de olsa bizler kendimizi serinletmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı noktalara su bırakıyoruz. Biz sıcak havaya dayanamıyoruz onlar da dayanamıyordur” dedi.