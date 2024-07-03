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Güncel
AA 03.07.2024 09:46

Manisa'da muhtarlık binasına kundaklama: 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa'da muhtarlık binasına kundaklama: 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı'nın kapısı yakıldı. Olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Muhtarlık binası yakınında lokanta işleten zanlıların lokantadan yayılan ızgara dumanı nedeniyle kendilerini uyaran muhtarla aralarında husumet oluştuğu, olayın bu nedenle meydana geldiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Lokanta işletmecisi A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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