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Güncel
AA 03.07.2024 10:23

Tescilli Tekirdağ soğanında hasat zamanı

Tekirdağ'daki tarlalarda, ata tohumu ile üretilen tescilli Tekirdağ soğanının hasadı başladı.

Tescilli Tekirdağ soğanında hasat zamanı
[Fotograf: AA]

İl genelinde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan soğan mesaisi, tarlalarda öğleye dek sürüyor.

Bu yıl Tekirdağ'da 4 bin 630 dekarda ekilen tescilli Tekirdağ soğanından 5 bin 430 ton rekolte bekleniyor. Hasat eylül ayına kadar devam edecek.

Tescilli Tekirdağ soğanında hasat zamanı

"Burada herkes ata tohumu kullanıyor"

Üretici Günal Deveci soğanda verimli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi: 

"Tekirdağ soğanını geleneksel yöntemlerle üreriyoruz. Coğrafi işaretle birlikte Tekirdağ soğanının kıymeti daha anlaşılır hale geldi. Tekirdağ soğanını başta İstanbul olmak üzere çevre illere satıyoruz. Tohum, ata tohumu. Babam öldü ama 1940'tan bu yana soğancılık yapılıyordu. Hala o tohumu kullanıyoruz. Burada herkeste bu döngü vardır" 

Tekirdağ soğanı yüzde 85 kuruluğa sahip. Bu da onu değerli kılıyor. 

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