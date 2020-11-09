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Endonezya'da Fransız ürünlerine boykot
[Fotoğraf: AA]
Endonezya'nın Palembang kentinde market ve mağazalarda Fransız ürünleri boykot ediliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam ve Hazreti Muhammed'i hedef alan açıklamalarının ardından ülkedeki marketler, Fransız mallarının olduğu raflarda boykot çağrısı yapan dövizler astı.
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