Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf:AA]
İstanbul'da nitelikli yağma suçundan hakkında 41 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında Antalya'da meydana gelen nitelikli yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan Ahmet Sekanlı'yı (47) Esenyurt'ta yakaladı.
Hükümlünün Antalya'da birden fazla kişiyle silahlı tehdit, darp, gasp, hürriyeti tehdit ve ruhsatsız tabanca bulundurma suçlarını işlediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
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