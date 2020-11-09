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LGS 2021 ne zaman yapılacak? LGS 2021 tarihi belli oldu...
Milli Eğitim Bakanlığından, 2021 LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihine ilişkin açıklama yapıldı. LGS 2021 ne zaman yapılacak? LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
LGS 2020 ne zaman yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
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