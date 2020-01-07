Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Simeulue bölgesinde yer alan Sinabang kentinin 24 kilometre güneybatı açıklarındaki 6,4 büyüklüğündeki depremin 13 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Kaynak: AA