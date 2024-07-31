Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.07.2024 12:40

Endonezya'da 21 yaş altındakilere sigara satışı yasaklandı

Endonezya'da 21 yaşından küçüklere sigara satılması yasaklandı.

Endonezya'da 21 yaş altındakilere sigara satışı yasaklandı
[Fotoğraf: Getty Images]

Antara News'un haberine göre, Endonezya'da sigara satışına yönelik düzenlemeler getirildi.

Yeni düzenlemelere göre, sigara satış yasağı 18 yaştan 21'e çıkarılırken, hamilelere de sigara satışı yasaklandı.

Elektronik sigara ve puro dışında, tekli sigara satışı yasaklanırken, paketlerde en az 20 sigara bulunması zorunluluğu getirildi.

Çocuk parkları ve eğitim kurumlarının 200 metre çevresinde sigara satılmasına izin verilmeyecek.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, söz konusu düzenlemenin, hükümetin kapsayıcı ve dirençli bir ulusal sağlık ekosistemini dönüştürme ve gerçekleştirme kararlılığını yansıttığını belirtti.

ETİKETLER
Sigara Endonezya
Sıradaki Haber
Düzce'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı’nda 924 saat mesai yaptı
13:41
Dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdinin feshi hak ihlali sayıldı
13:28
İstanbul'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
13:18
Rize'de sağanak taşkına sebep oldu
13:18
Turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23,7 milyar dolar gelir elde edildi
13:10
Pakistan, Haniye'nin suikasta uğramasını kınadı
ABD'de 94 farklı bölgede çıkan orman yangınları sürüyor
ABD'de 94 farklı bölgede çıkan orman yangınları sürüyor
FOTO FOKUS
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
Haniye hayatı boyunca Filistin davası için mücadele etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ