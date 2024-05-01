Emine Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın. Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."
Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 1, 2024
Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten… pic.twitter.com/UqKvTA1UyI